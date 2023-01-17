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Ржаницын Николай Никанорович

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Место рождения

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.05.1881 ст.

Дата смерти

26.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1881 ст.

Отец: Ржаницын Никанор Васильевич

Мать: Ржаницына Градислава Владимировна

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Сын священника Успенской Пустынской церкви Сольвычегодского уезда Вологодской Епархии.
Образование
С 15.08.1891 по 28.06.1897 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Обучался в Устюжском духовном училище. По окончанию полного курса удостоен перевода в 1-й класс Семинарии.
Образование
12.06.1903 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
13.06.1903 ст.
Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Определён в священника к Сученгской Воскресенской церкви Устюгского уезда.
Работа или профессия
03.08.1903 ст.
Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен.
Бракосочетание
Около 1905

Жена: Ржаницына Елена Петровна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.

Сын: Ржаницын Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ржаницына Елена Петровна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Работа или профессия
21.05.1908 ст.
По прошению переведён к Едомской Введенской церкви Сольвычегодского уезда. Урочище Фоминская (Сидорова Едома) 61.683688, 45.188437
Рождение ребёнка
25.07.1909 ст.

Сын: Ржаницын Борис Николаевич

Мать ребёнка: Ржаницына Елена Петровна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
21.09.1910 ст.
Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
По прошению переведён к Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Дочь: Ржаницына Галина Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Елена Петровна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Ржаницына Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Елена Петровна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
26.01.1920
Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Похоронен на Троицком погосте.
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