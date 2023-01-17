Ржаницын Николай Никанорович
Место рождения
Дата рождения06.05.1881 ст.
Дата смерти26.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1881 ст.
Сын священника Успенской Пустынской церкви Сольвычегодского уезда Вологодской Епархии.
Образование
С 15.08.1891 по 28.06.1897 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Обучался в Устюжском духовном училище. По окончанию полного курса удостоен перевода в 1-й класс Семинарии.
Образование
12.06.1903 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
13.06.1903 ст.
Определён в священника к Сученгской Воскресенской церкви Устюгского уезда.
Работа или профессия
03.08.1903 ст.
Рукоположен.
Бракосочетание
Около 1905
Жена: Ржаницына Елена Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.
Сын: Ржаницын Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Ржаницына Елена Петровна
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Работа или профессия
21.05.1908 ст.
По прошению переведён к Едомской Введенской церкви Сольвычегодского уезда. Урочище Фоминская (Сидорова Едома) 61.683688, 45.188437
Рождение ребёнка
25.07.1909 ст.
Сын: Ржаницын Борис Николаевич
Мать ребёнка: Ржаницына Елена Петровна
Работа или профессия
21.09.1910 ст.
По прошению переведён к Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Дочь: Ржаницына Галина Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Елена Петровна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Ржаницына Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Елена Петровна
Смерть
26.01.1920
Похоронен на Троицком погосте.