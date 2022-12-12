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Ржаницына Градислава Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1855

Муж: Ржаницын Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ржаницын Леонид Никанорович

Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ржаницына Лидия Никаноровна

Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ржаницын Ардалион Никанорович

Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ржаницын Асигкрит Никанорович

Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ржаницын Александр Никанорович

Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ржаницына Фаина Никаноровна

Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ржаницына Градислава Никаноровна

Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ржаницына Фивея Никаноровна

Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.05.1881 ст.

Сын: Ржаницын Николай Никанорович

Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Сын священника Успенской Пустынской церкви Сольвычегодского уезда Вологодской Епархии.
Смерть
Неизвестно
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