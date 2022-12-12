Ржаницына Градислава Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ржаницын Леонид Никанорович
Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ржаницына Лидия Никаноровна
Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ржаницын Ардалион Никанорович
Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ржаницын Асигкрит Никанорович
Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ржаницын Александр Никанорович
Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ржаницына Фаина Никаноровна
Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ржаницына Градислава Никаноровна
Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ржаницына Фивея Никаноровна
Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1881 ст.
Сын: Ржаницын Николай Никанорович
Отец ребёнка: Ржаницын Никанор Васильевич
Сын священника Успенской Пустынской церкви Сольвычегодского уезда Вологодской Епархии.
Смерть
Неизвестно