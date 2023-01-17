Ржаницын Асигкрит Никанорович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ржаницын Георгий Асигкритович
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна
Рождение ребёнка
22.11.1893 ст.
Сын: Ржаницын Владимир Асигкритович
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна
Родители: штатный диакон сей церкви Асикрит Никоноров Ржаницын и жена его Александра Александрова. Восприемник: Священник Успенской Пустынской церкви Сольвычегодского уезда Ардалион Ржаницын.
Рождение ребёнка
16.04.1896 ст.
Сын: Ржаницын Николай Асигкритович
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ржаницына Прасковья Асигкритовна
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна
Параскева.
Работа или профессия
1917
Священник Георгиевской Подболотской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно