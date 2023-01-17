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Ржаницын Асигкрит Никанорович

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Место рождения

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ржаницын Никанор Васильевич

Мать: Ржаницына Градислава Владимировна

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ржаницын Георгий Асигкритович

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1893 ст.

Сын: Ржаницын Владимир Асигкритович

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Родители: штатный диакон сей церкви Асикрит Никоноров Ржаницын и жена его Александра Александрова. Восприемник: Священник Успенской Пустынской церкви Сольвычегодского уезда Ардалион Ржаницын.
Рождение ребёнка
16.04.1896 ст.

Сын: Ржаницын Николай Асигкритович

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ржаницына Прасковья Асигкритовна

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Параскева.
Работа или профессия
1917
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Священник Георгиевской Подболотской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
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