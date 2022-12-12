Ржаницын Николай Асигкритович
Место рождения
Дата рождения16.04.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1896 ст.
Образование
1914
Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Окончил Вознесенскую Кохтожскую второклассную учительскую школу.
Военная служба
С 07.08.1915 по 06.02.1916 ст.
Состоял на военной службе.
Работа или профессия
С 04.08.1916 по 29.09.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Послушник в Вологодском Свято-Духовом монастыре.
Работа или профессия
29.09.1916
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Назначен псаломщиком к Михайло-Архангельской в Ямской Московской слободе церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно