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Ржаницын Николай Асигкритович

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Место рождения

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

16.04.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1896 ст.

Отец: Ржаницын Асигкрит Никанорович

Мать: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Образование
1914
Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Окончил Вознесенскую Кохтожскую второклассную учительскую школу.
Военная служба
С 07.08.1915 по 06.02.1916 ст.
Состоял на военной службе.
Работа или профессия
С 04.08.1916 по 29.09.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Послушник в Вологодском Свято-Духовом монастыре.
Работа или профессия
29.09.1916
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Назначен псаломщиком к Михайло-Архангельской в Ямской Московской слободе церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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