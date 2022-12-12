Ржаницын Георгий Асигкритович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Образование
15.06.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Выбыл из 6 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
19.08.1915 ст.
Поступил в псаломщики к Георгиевской Устиновской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около ?.01.1916 ст.
Рождение ребёнка
30.09.1916 ст.
Дочь: Ржаницына Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Ржаницына Нина Вениаминовна
Работа или профессия
22.11.1916 ст.
Определён во священника к Георгиевской Фрязиновской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
16.12.1917 ст.
Сын: Ржаницын Асигкрит Георгиевич
Мать ребёнка: Ржаницына Нина Вениаминовна
Смерть
Неизвестно