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Ржаницын Георгий Асигкритович

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Место рождения

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ржаницын Асигкрит Никанорович

Мать: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Образование
15.06.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Выбыл из 6 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
19.08.1915 ст.
Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поступил в псаломщики к Георгиевской Устиновской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около ?.01.1916 ст.

Жена: Ржаницына Нина Вениаминовна

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1916 ст.

Дочь: Ржаницына Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Ржаницына Нина Вениаминовна

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
22.11.1916 ст.
Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определён во священника к Георгиевской Фрязиновской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
16.12.1917 ст.

Сын: Ржаницын Асигкрит Георгиевич

Мать ребёнка: Ржаницына Нина Вениаминовна

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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