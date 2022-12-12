Ржаницына Нина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Нина Вениаминовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

31.03.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около ?.01.1916 ст.

Муж: Ржаницын Георгий Асигкритович

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1916 ст.

Дочь: Ржаницына Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Ржаницын Георгий Асигкритович

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1917 ст.

Сын: Ржаницын Асигкрит Георгиевич

Отец ребёнка: Ржаницын Георгий Асигкритович

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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