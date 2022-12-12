Ржаницына Нина Вениаминовна
Место рождения
Дата рождения31.03.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.01.1916 ст.
Рождение ребёнка
30.09.1916 ст.
Дочь: Ржаницына Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Ржаницын Георгий Асигкритович
Рождение ребёнка
16.12.1917 ст.
Сын: Ржаницын Асигкрит Георгиевич
Отец ребёнка: Ржаницын Георгий Асигкритович
Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно