Ржаницына Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1905
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.
Сын: Ржаницын Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович
Рождение ребёнка
25.07.1909 ст.
Сын: Ржаницын Борис Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Дочь: Богданова (Ржаницына) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Ржаницына Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович
Смерть
Неизвестно