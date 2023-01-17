Рыкова (Карякина) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова (Карякина) Елена Степановна

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Карякин Степан

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Рыков Константин Иларионович

Отец ребёнка: Рыков Иларион Михайлович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Рыков Даниил Иларионович

Отец ребёнка: Рыков Иларион Михайлович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Рыков Григорий Иларионович

Отец ребёнка: Рыков Иларион Михайлович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Рыков Елпидифор Иларионович

Отец ребёнка: Рыков Иларион Михайлович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Иларион Михайлович

Смерть
Неизвестно
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