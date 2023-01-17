Рыкова (Карякина) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: Карякин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Рыков Константин Иларионович
Отец ребёнка: Рыков Иларион Михайлович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Рыков Иларион Михайлович
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Рыков Григорий Иларионович
Отец ребёнка: Рыков Иларион Михайлович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Рыков Елпидифор Иларионович
Отец ребёнка: Рыков Иларион Михайлович
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно