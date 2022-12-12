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Рыков Даниил Иларионович

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Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Рыков Иларион Михайлович

Мать: Рыкова Елена Степановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Рыков Николай Даниилович

Мать ребёнка: Рыкова Агриппина Фроловна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Рыков Иван Даниилович

Мать ребёнка: Рыкова Агриппина Фроловна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Агриппина Фроловна

Смерть
1857 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
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