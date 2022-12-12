Рыков Даниил Иларионович
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смерти1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Рыков Иларион Михайлович
Мать: Рыкова Елена Степановна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Мать ребёнка: Рыкова Агриппина Фроловна
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1828 ст.
Мать ребёнка: Рыкова Агриппина Фроловна
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857 ст.
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.