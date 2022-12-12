Рыков Константин Иларионович
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1789 ст.
Отец: Рыков Иларион Михайлович
Мать: Рыкова Елена Степановна
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Рыков Иван Константинович
Мать ребёнка: Рыкова Татьяна Саввична
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Рыков Василий Константинович
Мать ребёнка: Рыкова Татьяна Саввична
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Место жительства
С 1855 ст.
Вместе с сыновьями по предписанию Харьковской палаты государственных имуществ от 31 марта 1855 года переведен в мещане города Бердянска Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкова Татьяна Саввична
Смерть
Неизвестно