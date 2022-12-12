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Рыков Константин Иларионович

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Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Рыков Иларион Михайлович

Мать: Рыкова Елена Степановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Рыков Иван Константинович

Мать ребёнка: Рыкова Татьяна Саввична

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Рыков Василий Константинович

Мать ребёнка: Рыкова Татьяна Саввична

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Место жительства
С 1855 ст.
Вместе с сыновьями по предписанию Харьковской палаты государственных имуществ от 31 марта 1855 года переведен в мещане города Бердянска Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Татьяна Саввична

Смерть
Неизвестно
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