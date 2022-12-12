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Рыков Иларион Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: Рыкова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Рыков Константин Иларионович

Мать ребёнка: Рыкова Елена Степановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Рыков Даниил Иларионович

Мать ребёнка: Рыкова Елена Степановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Рыков Алексей Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Рыков Григорий Иларионович

Мать ребёнка: Рыкова Елена Степановна

Ольховатка, Харківська область
Место жительства
С 1807 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Войсковой обыватель слободки Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Рыков Елпидифор Иларионович

Мать ребёнка: Рыкова Елена Степановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Елена Степановна

Смерть
1827
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