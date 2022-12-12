Рыков Иларион Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Рыков Константин Иларионович
Мать ребёнка: Рыкова Елена Степановна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Мать ребёнка: Рыкова Елена Степановна
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Рыков Алексей Иларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Рыков Григорий Иларионович
Мать ребёнка: Рыкова Елена Степановна
Место жительства
С 1807 ст.
Войсковой обыватель слободки Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Рыков Елпидифор Иларионович
Мать ребёнка: Рыкова Елена Степановна
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкова Елена Степановна
Смерть
1827