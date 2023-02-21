Рыкова Татьяна Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Рыков Иван Константинович
Отец ребёнка: Рыков Константин Иларионович
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Рыков Василий Константинович
Отец ребёнка: Рыков Константин Иларионович
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно