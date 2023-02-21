Рыкова Татьяна Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова Татьяна Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Рыков Иван Константинович

Отец ребёнка: Рыков Константин Иларионович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Рыков Василий Константинович

Отец ребёнка: Рыков Константин Иларионович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Константин Иларионович

Смерть
Неизвестно
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