Рыков Григорий Иларионович
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Рыков Иларион Михайлович
Мать: Рыкова Елена Степановна
Место жительства
С 1807 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской, а с 1835 года - Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно