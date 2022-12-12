Рыков Григорий Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыков Григорий Иларионович

Рыков Григорий Иларионович

avatar

Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Рыков Иларион Михайлович

Мать: Рыкова Елена Степановна

Ольховатка, Харківська область
Место жительства
С 1807 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской, а с 1835 года - Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Матрона Прокопиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close