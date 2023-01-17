Рыков Елпидифор Иларионович
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1808 ст.
Отец: Рыков Иларион Михайлович
Мать: Рыкова Елена Степановна
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Рыков Николай Елпидифорович
Мать ребёнка: Рыкова Елена Алексеевна
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Рыков Михаил Елпидифорович
Мать ребёнка: Рыкова Елена Алексеевна
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Рыков Василий Елпидифорович
Мать ребёнка: Рыкова Елена Алексеевна
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Рыков Степан Елпидифорович
Мать ребёнка: Рыкова Елена Алексеевна
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкова Елена Алексеевна
Смерть
Неизвестно