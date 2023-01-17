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Рыков Елпидифор Иларионович

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Место рождения

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Рыков Иларион Михайлович

Мать: Рыкова Елена Степановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободской-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Рыков Николай Елпидифорович

Мать ребёнка: Рыкова Елена Алексеевна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Рыков Михаил Елпидифорович

Мать ребёнка: Рыкова Елена Алексеевна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Рыков Василий Елпидифорович

Мать ребёнка: Рыкова Елена Алексеевна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Рыков Степан Елпидифорович

Мать ребёнка: Рыкова Елена Алексеевна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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