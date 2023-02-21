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Рыкова Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Рыков Николай Елпидифорович

Отец ребёнка: Рыков Елпидифор Иларионович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Рыков Михаил Елпидифорович

Отец ребёнка: Рыков Елпидифор Иларионович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Рыков Василий Елпидифорович

Отец ребёнка: Рыков Елпидифор Иларионович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Рыков Степан Елпидифорович

Отец ребёнка: Рыков Елпидифор Иларионович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Елпидифор Иларионович

Смерть
Неизвестно
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