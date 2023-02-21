Рыкова Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Рыков Николай Елпидифорович
Отец ребёнка: Рыков Елпидифор Иларионович
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Рыков Михаил Елпидифорович
Отец ребёнка: Рыков Елпидифор Иларионович
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Рыков Василий Елпидифорович
Отец ребёнка: Рыков Елпидифор Иларионович
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Рыков Степан Елпидифорович
Отец ребёнка: Рыков Елпидифор Иларионович
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно