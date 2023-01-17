Кириков Александр Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын дьячка Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда.
Образование
?.06.1837
Высшее отделение уездного училища.
Работа или профессия
С 01.08.1837 по 1839 ст.
Дьячок Ильинской в Каменье церкви г. Вологды.
Смерть
Неизвестно