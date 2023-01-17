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Кириков Александр Павлович

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Место рождения

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда.
Образование
?.06.1837
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Высшее отделение уездного училища.
Работа или профессия
С 01.08.1837 по 1839 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Ильинской в Каменье церкви г. Вологды.
Смерть
Неизвестно
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