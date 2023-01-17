Кириков Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1855 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
12.01.1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дьяческий сын.
Образование
1879
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
30.01.1880 ст.
Определен во псаломщика к Введенской Угренчской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
С 14.11.1880 ст.
Рукоположен во священника к Иоанно-Богословской Малоельминской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Спасоломская Людмила Павловна
Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна
Награда
14.05.1885
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Слоева Евстолия Павловна
Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна
Рождение ребёнка
08.04.1888 ст.
Дочь: Кирикова Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.
Сын: Кириков Александр Павлович
Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна
Работа или профессия
1890
Им открыта церковно-приходская школа при Иоанно-Богословской Малоельминской церкви и изысканы средства на устройство помещения под нее и обзаведение школьною обстановкою..
Работа или профессия
14.02.1892 ст.
По прошению перемещён священником к Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
29.03.1892 ст.
Дочь: Кирикова Фаина Павловна
Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна
Награда
04.05.1894 ст.
Награжден скуфьею за усердную и полезную службу.
Смерть
После 1917