Кириков Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириков Павел Александрович

Кириков Павел Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1855 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяческий сын.
Образование
1879
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
30.01.1880 ст.
Определен во псаломщика к Введенской Угренчской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
С 14.11.1880 ст.
Рукоположен во священника к Иоанно-Богословской Малоельминской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1880

Жена: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Спасоломская Людмила Павловна

Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Награда
14.05.1885
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Слоева Евстолия Павловна

Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1888 ст.

Дочь: Кирикова Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.

Сын: Кириков Александр Павлович

Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1890
Им открыта церковно-приходская школа при Иоанно-Богословской Малоельминской церкви и изысканы средства на устройство помещения под нее и обзаведение школьною обстановкою..
Работа или профессия
14.02.1892 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
По прошению перемещён священником к Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
29.03.1892 ст.

Дочь: Кирикова Фаина Павловна

Мать ребёнка: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Награда
04.05.1894 ст.
Награжден скуфьею за усердную и полезную службу.
Смерть
После 1917
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close