село Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кубенское

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Санкт-Петербургской казенной палаты о перечислении крестьянина села Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда И. С. Говорухина в санкт-петербургск Показать все
Дело по прошению крестьянина с. Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда В. Буракова о выдаче свидетельства на трактирное заведение. 1880 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по прошению крестьянина с. Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда Н. Собенина. 1881 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 4. Дело 323.
Дело по прошению крестьянина села Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда Василия Васильевича Буракова о выдаче ему свидетельства на открытие трактирного заведени Показать все
Дело по прошению крестьянина села Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда Василия Васильевича Буракова о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1877 г. Показать все
Дело по прошению крестьянина села Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда Василия Алексеевича Ермакова о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1877 г. Показать все
Дело по прошению крестьян с. Кубенского Кубенской волости Мухина, Зайцева и др. о начете на бывшего старосту Аникина. 1896 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Дело о муниципализации дома Маташкиной в селе Кубенском Кубано-Озерской волости Вологодского уезда той же губернии. 1926–1927 гг. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 155, 156, 157, 158, 166, 174, 192, 201, 207, 214, Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Кубенской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Кубенской церкви. Список архивных дел по прих Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
235Кубенское, с. вл.при оз. Кубенском, рч. Княжице и пруде Княжем.27½станов. кварт.162452540Церквей православных 3. Торжок. Завод 1. Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
С. Кубенское с дер.45Н. М. Орлов5332169

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Кубенская волость
114. Кубенское, село бывшее владельческое, при озере Кубенском и рч. Княжице, дворов 137, жителей 878, 1-го стана квартира, волостное правление (уездный город в 27 верста Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Кубенская волость
село Кубенское12111033102117133513394674530

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Кубенская волость
5242КубенскоеКубенское.Илья Пророкбывшие помещичьи28214420513

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Кубино-Озерская волость
Кубинское1163170селоРусские5075285771105

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Кубинский сельсовет
Кубинское (Рик и его отделы,сс,скков,кх.,кред. т-во,зернооч. п.,агроуч.,п.-т. о.,телефон,нарсуд,следст. уч.,3 торг. зав.,больница,вет. фельдш. п.,шк. I ст.,шк. II ст.,нар Показать все 3266селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.307307

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
36016Кубенскоесело59°26'с.ш.39°40'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440101с Кубенскоесело

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