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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению Санкт-Петербургской казенной палаты о перечислении крестьянина села Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда И. С. Говорухина в санкт-петербургск Показать все
Дело по прошению крестьянина с. Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда В. Буракова о выдаче свидетельства на трактирное заведение. 1880 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по прошению крестьянина с. Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда Н. Собенина. 1881 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 4. Дело 323.
Дело по прошению крестьянина села Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда Василия Васильевича Буракова о выдаче ему свидетельства на открытие трактирного заведени Показать все
Дело по прошению крестьянина села Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда Василия Васильевича Буракова о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1877 г. Показать все
Дело по прошению крестьянина села Кубенского Кубенской волости Вологодского уезда Василия Алексеевича Ермакова о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1877 г. Показать все
Дело по прошению крестьян с. Кубенского Кубенской волости Мухина, Зайцева и др. о начете на бывшего старосту Аникина. 1896 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Дело о муниципализации дома Маташкиной в селе Кубенском Кубано-Озерской волости Вологодского уезда той же губернии. 1926–1927 гг. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 155, 156, 157, 158, 166, 174, 192, 201, 207, 214, Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Кубенской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Кубенской церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
235Кубенское, с. вл.при оз. Кубенском, рч. Княжице и пруде Княжем.27½станов. кварт.162452540Церквей православных 3. Торжок. Завод 1. Волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
С. Кубенское с дер.45Н. М. Орлов5332169
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
114. Кубенское, село бывшее владельческое, при озере Кубенском и рч. Княжице, дворов 137, жителей 878, 1-го стана квартира, волостное правление (уездный город в 27 верста Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Кубенское12111033102117133513394674530
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5242КубенскоеКубенское.Илья Пророкбывшие помещичьи28—214420513
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Кубинское1163170селоРусские5075285771105
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кубинское (Рик и его отделы,сс,скков,кх.,кред. т-во,зернооч. п.,агроуч.,п.-т. о.,телефон,нарсуд,следст. уч.,3 торг. зав.,больница,вет. фельдш. п.,шк. I ст.,шк. II ст.,нар Показать все 3266селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.307307
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36016Кубенскоесело59°26'с.ш.39°40'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440101с Кубенскоесело