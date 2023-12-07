Горнаков Григорийii Осипович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1883
Сын: Горнаков Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Горнаков Палладий Григорьевич
Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Горнаков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна
Рождение ребёнка
31.03.1912
Дочь: (Горнакова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна
Смерть
Неизвестно