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Горнаков Григорийii Осипович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Горнаков Осип Васильевич

Мать: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Фекла Георгиевна

Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Горнаков Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Горнаков Палладий Григорьевич

Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Горнаков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
31.03.1912

Дочь: (Горнакова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Горнакова Фекла Георгиевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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