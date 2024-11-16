Горнаков Никита Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1883
Упоминание
Неизвестно
Клировая ведомость | Клировые ведомости церквей Нижнеудинского уезда: Покровской Тулуновской, приписных к ней Петропавловской Трактово-Курзанской и Иннокентьевской, Вознесенской соборной, Воскресенско... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Бракосочетание
30.05.1903
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.01.1906
Дочь: (Горнакова) Анна Никитична
Мать ребёнка: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.04.1908
Сын: Горнаков Вениамин Никитич
Мать ребёнка: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна
Рождение ребёнка
23.06.1913
Мать ребёнка: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна
Смерть
Неизвестно