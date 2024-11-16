Горнаков Никита Григорьевич 26.08.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горнаков Никита Григорьевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

26.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1883

Отец: Горнаков Григорийii Осипович

Мать: Горнакова Фекла Георгиевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Упоминание
Неизвестно
Клировая ведомость | Клировые ведомости церквей Нижнеудинского уезда: Покровской Тулуновской, приписных к ней Петропавловской Трактово-Курзанской и Иннокентьевской, Вознесенской соборной, Воскресенско... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Бракосочетание
30.05.1903

Жена: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.01.1906

Дочь: (Горнакова) Анна Никитична

Мать ребёнка: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.04.1908

Сын: Горнаков Вениамин Никитич

Мать ребёнка: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.06.1913

Сын: Горнаков Павел Никитич

Мать ребёнка: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна

Смерть
Неизвестно

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