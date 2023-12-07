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Горнакова Фекла Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Григорийii Осипович

Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Горнаков Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Горнаков Палладий Григорьевич

Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Горнаков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
31.03.1912

Дочь: (Горнакова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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