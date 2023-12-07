Горнакова Фекла Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1883
Сын: Горнаков Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Горнаков Палладий Григорьевич
Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Горнаков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович
Рождение ребёнка
31.03.1912
Дочь: (Горнакова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Горнаков Григорийii Осипович
Смерть
Неизвестно