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Горнаков Палладий Григорьевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Горнаков Григорийii Осипович

Мать: Горнакова Фекла Георгиевна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Горнаков Василийi Палладьевич

Мать ребёнка: Горнакова ?

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Горнаков Василийii Палладьевич

Мать ребёнка: Горнакова ?

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Агриппина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Дмитрий Палладьевич

Мать ребёнка: Горнакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Иннокентий Палладьевич

Мать ребёнка: Горнакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Палладьевна

Мать ребёнка: Горнакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Палладьевна

Мать ребёнка: Горнакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Владимир Палладьевич

Мать ребёнка: Горнакова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова ?

Смерть
Неизвестно
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