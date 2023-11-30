Горнаков Палладий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Горнаков Василийi Палладьевич
Мать ребёнка: Горнакова ?
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Горнаков Василийii Палладьевич
Мать ребёнка: Горнакова ?
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горнакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Дмитрий Палладьевич
Мать ребёнка: Горнакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Иннокентий Палладьевич
Мать ребёнка: Горнакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Палладьевна
Мать ребёнка: Горнакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Палладьевна
Мать ребёнка: Горнакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Владимир Палладьевич
Мать ребёнка: Горнакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горнакова ?
Смерть
Неизвестно