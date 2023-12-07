Горнаков Дмитрий Палладьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнаков Дмитрий Палладьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горнаков Палладий Григорьевич

Мать: Горнакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Горнакова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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