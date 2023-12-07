Горнаков Дмитрий Палладьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горнаков Палладий Григорьевич
Мать: Горнакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Горнакова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горнакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1965
Смерть
Неизвестно