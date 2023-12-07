Горнакова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Дмитрий Палладьевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Дмитрий Палладьевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Дмитрий Палладьевич

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Дмитрий Палладьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Горнаков Дмитрий Палладьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Дмитрий Палладьевич

Смерть
Неизвестно
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