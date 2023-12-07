Горнакова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Дмитрий Палладьевич
Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Иннокентий Палладьевич
Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Валентина Палладьевна
Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Клавдия Палладьевна
Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Владимир Палладьевич
Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Горнаков Василийi Палладьевич
Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Горнаков Василийii Палладьевич
Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич
Смерть
Неизвестно