Горнакова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Дмитрий Палладьевич

Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Иннокентий Палладьевич

Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Валентина Палладьевна

Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Клавдия Палладьевна

Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Владимир Палладьевич

Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Палладий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Горнаков Василийi Палладьевич

Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Горнаков Василийii Палладьевич

Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Палладий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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