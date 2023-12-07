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Горнаков Иван Григорьевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Горнаков Григорийii Осипович

Мать: Горнакова Фекла Георгиевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Кобелева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1912

Дочь: (Горнакова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова (Кобелева) Наталья Ивановна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: (Горнакова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова (Кобелева) Наталья Ивановна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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