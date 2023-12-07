Горнаков Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1912
Дочь: (Горнакова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Горнакова (Кобелева) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: (Горнакова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Горнакова (Кобелева) Наталья Ивановна
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно