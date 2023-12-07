Горнакова (Кобелева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Кобелева) Наталья Ивановна

Место рождения

Захарова, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кобелев Иван

Мать: не указана

Захарова, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
18.12.1912

Дочь: (Горнакова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: (Горнакова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Григорьевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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