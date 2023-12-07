Горнакова (Кобелева) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Кобелев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1912
Дочь: (Горнакова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Григорьевич
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: (Горнакова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Григорьевич
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно