Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

13.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1884

Отец: Гладышев Михаил Андреевич

Мать: Гладышева Елена Гавриловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
30.01.1906

Дочь: (Горнакова) Анна Никитична

Отец ребёнка: Горнаков Никита Григорьевич

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.04.1908

Сын: Горнаков Вениамин Никитич

Отец ребёнка: Горнаков Никита Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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