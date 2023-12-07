Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1906
Дочь: (Горнакова) Анна Никитична
Отец ребёнка: Горнаков Никита Григорьевич
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.04.1908
Сын: Горнаков Вениамин Никитич
Отец ребёнка: Горнаков Никита Григорьевич
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно