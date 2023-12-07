Гладышева Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Гладышева) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гладышев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно