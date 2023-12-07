Гладышева Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Елена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Гладышева) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Андреевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Андреевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Гладышев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Андреевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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