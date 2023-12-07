Гладышев Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Гладышева) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Гладышева Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна
Мать ребёнка: Гладышева Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гладышев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гладышева Елена Гавриловна
Смерть
Неизвестно