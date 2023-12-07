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Гладышев Михаил Андреевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гладышев Андрей Константинович

Мать: Гладышева Елена Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Гладышева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Гладышева Елена Гавриловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: Горнакова (Гладышева) Августа Михайловна

Мать ребёнка: Гладышева Елена Гавриловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Гладышев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гладышева Елена Гавриловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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