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Гладышев Андрей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

23.11.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладышев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Елена Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Гладышев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
14.09.1869

Сын: Гладышев Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Елена Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
23.11.1894
Балаганск, Балаганский муниципальный район, Иркутская область

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