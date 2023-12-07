Гладышев Андрей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти23.11.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладышев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Гладышева Елена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Гладышев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Гладышева Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
14.09.1869
Мать ребёнка: Гладышева Елена Григорьевна
Смерть
23.11.1894
Балаганск, Балаганский муниципальный район, Иркутская область