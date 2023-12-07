Гладышева Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышева Елена Григорьевна

Гладышева Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладышев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Константинович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Андрей Константинович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Гладышев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Константинович

Рождение ребёнка
14.09.1869

Сын: Гладышев Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Константинович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.