Гладышева Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладышев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Гладышев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Константинович
Рождение ребёнка
14.09.1869
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Константинович
Смерть
Неизвестно