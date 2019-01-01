рабочий посёлок Балаганск, рабочий посёлок Балаганск, Балаганский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Балаганск

Балаганский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ
11. Балаганск, окружной город, расположен на левом берегу р. Ангары; от г. Иркутска в 190 верстах; церковь, учебн. зав. 21190

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Балаганский район
13423Балаганскраб.посёлок54°01'103°04'N-48-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Балаганский муниципальный район, Балаганское городское поселение
25601151051рп Балаганскрабочий поселок
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