Горнаков Осип Васильевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1859
Сын: Горнаков Григорийi Осипович
Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
18.02.1861
Сын: Горнаков Лев (Леонтий) Осипович
Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
14.12.1863
Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Горнаков Григорийii Осипович
Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
12.08.1867
Дочь: (Горнакова) Васса Осиповна
Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
12.10.1868
Дочь: (Горнакова) Параскева Осиповна
Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна
Смерть
Неизвестно