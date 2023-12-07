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Горнаков Осип Васильевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Горнаков Василий Карпович

Мать: Горнакова (Тараканова) Анна Иовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
13.11.1859

Сын: Горнаков Григорийi Осипович

Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
18.02.1861

Сын: Горнаков Лев (Леонтий) Осипович

Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
14.12.1863

Сын: Горнаков Степан Осипович

Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Горнаков Григорийii Осипович

Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.08.1867

Дочь: (Горнакова) Васса Осиповна

Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.10.1868

Дочь: (Горнакова) Параскева Осиповна

Мать ребёнка: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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