Горнакова (Тараканова) Анна Иовна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Горнаков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович
Рождение ребёнка
30.12.1826
Дочь: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Горнакова) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович
Рождение ребёнка
01.09.1835
Сын: Горнаков Феоктист Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович
Рождение ребёнка
30.01.1838
Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Горнакова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович
Смерть
Неизвестно