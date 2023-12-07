Горнакова (Тараканова) Анна Иовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Тараканова) Анна Иовна

Место рождения

Петропавловское, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Тараканов Иов Андреевич

Мать: Тараканова (Исецких) Анна Никитична

Петропавловское, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Василий Карпович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Горнаков Яков Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Горнаков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.12.1826

Дочь: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Горнакова) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Горнаков Осип Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.09.1835

Сын: Горнаков Феоктист Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.01.1838

Сын: Горнаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Горнакова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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