Тараканова (Исецких) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Исецких) Анна Никитична

Место рождения

Берендилово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Исецких Никита Прокопьевич

Мать: Исецких (Ильиных?) Марья Васильевна

Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Тараканов Иов Андреевич

Бракосочетание
16.04.1792

Муж: Тараканов Иов Андреевич

50/7/37-23
Рождение ребёнка
02.11.1793

Сын: Тараканов Виктор Иович

Отец ребёнка: Тараканов Иов Андреевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Горнакова (Тараканова) Анна Иовна

Отец ребёнка: Тараканов Иов Андреевич

Петропавловское, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Тараканов Михаил Иович

Отец ребёнка: Тараканов Иов Андреевич

Смерть
Неизвестно

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