Тараканова (Исецких) Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Тараканов Иов Андреевич
Бракосочетание
16.04.1792
50/7/37-23
Рождение ребёнка
02.11.1793
Отец ребёнка: Тараканов Иов Андреевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Горнакова (Тараканова) Анна Иовна
Отец ребёнка: Тараканов Иов Андреевич
Петропавловское, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Тараканов Иов Андреевич
Смерть
Неизвестно