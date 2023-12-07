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Исецких Никита Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Исецких Прокопий Васильевич

Мать: Исецких Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Исецких Иван Никитич

Мать ребёнка: Исецких Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Парасковья Никитична

Мать ребёнка: Исецких Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Исецких Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Исецких Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Тараканова Анна Никитична

Мать ребёнка: Исецких Марья Васильевна

Берендилово, Киренский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исецких Марья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Берендилово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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