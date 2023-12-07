Исецких Никита Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Исецких Прокопий Васильевич
Мать: Исецких Дарья Титовна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Исецких Иван Никитич
Мать ребёнка: Исецких Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Парасковья Никитична
Мать ребёнка: Исецких Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Исецких Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Тараканова Анна Никитична
Мать ребёнка: Исецких Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исецких Марья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно