Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Пшеничный Тит Еремеевич

Мать: не указана

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исецких Прокопий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1734

Сын: Исецких Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Исецких Никита Прокопьевич

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Исецких Никита Прокопьевич

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Исецких Герасим Прокопьевич

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Исецких Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Исецкая) Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Исецкая) Настасья Прокопьевна

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Исецкая) Афимия Прокопьевна

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Исецких Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Исецких Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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