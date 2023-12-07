Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Пшеничный Тит Еремеевич
Мать: не указана
Сын: Исецких Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич
Сын: Исецких Никита Прокопьевич
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич
Сын: Исецких Никита Прокопьевич
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич
Сын: Исецких Герасим Прокопьевич
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич
Сын: Исецких Сергей Прокопьевич
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич
Дочь: (Исецкая) Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич
Дочь: (Исецкая) Настасья Прокопьевна
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич
Дочь: (Исецкая) Афимия Прокопьевна
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич
Сын: Исецких Федор Прокопьевич
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Исецких Прокопий Васильевич