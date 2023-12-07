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Исецких Прокопий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Исецких Василий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Место жительства
Неизвестно
Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1734

Сын: Исецких Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Исецких Никита Прокопьевич

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Исецких Никита Прокопьевич

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Исецких Герасим Прокопьевич

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Исецких Сергей Прокопьевич

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Исецкая) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Исецкая) Настасья Прокопьевна

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Исецкая) Афимия Прокопьевна

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Исецких Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Исецких Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна

Смерть
Неизвестно

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