Исецких Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Исецких Василий Петрович
Мать: не указана
Сын: Исецких Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Сын: Исецких Никита Прокопьевич
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Сын: Исецких Никита Прокопьевич
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Сын: Исецких Герасим Прокопьевич
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Сын: Исецких Сергей Прокопьевич
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Дочь: (Исецкая) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Дочь: (Исецкая) Настасья Прокопьевна
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Дочь: (Исецкая) Афимия Прокопьевна
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Сын: Исецких Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна
Мать ребёнка: Исецких (Пшеничная) Дарья Титовна