Исецких (Ильиных?) Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Исецких Иван Никитич
Отец ребёнка: Исецких Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Исецкая) Парасковья Никитична
Отец ребёнка: Исецких Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Исецких Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Тараканова (Исецких) Анна Никитична
Отец ребёнка: Исецких Никита Прокопьевич
Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно