Исецких (Ильиных?) Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исецких (Ильиных?) Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исецких Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Исецких Иван Никитич

Отец ребёнка: Исецких Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Исецкая) Парасковья Никитична

Отец ребёнка: Исецких Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Исецких Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Исецких Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Тараканова (Исецких) Анна Никитична

Отец ребёнка: Исецких Никита Прокопьевич

Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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