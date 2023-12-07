Тараканов Михаил Иович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Тораканова) Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Тараканова Павла Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тараканов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Тараканова Павла Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тараканов Илья Михайлович
Мать ребёнка: Тараканова Павла Васильевна
Смерть
Неизвестно