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Тараканов Михаил Иович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Тараканов Иов Андреевич

Мать: Тараканова (Исецких) Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова Павла Васильевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Тораканова) Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Тараканова Павла Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тараканов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Тараканова Павла Васильевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Тараканов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Тараканова Павла Васильевна

Смерть
Неизвестно

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