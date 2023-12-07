Тараканова Павла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова Павла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Тараканов Михаил Иович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тараканов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Тараканов Михаил Иович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Тараканов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Тараканов Михаил Иович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Михаил Иович

Смерть
Неизвестно
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