Тараканова Павла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Тараканов Михаил Иович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тараканов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Тараканов Михаил Иович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тараканов Илья Михайлович
Отец ребёнка: Тараканов Михаил Иович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно