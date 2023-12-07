Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

30.12.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1826

Отец: Горнаков Василий Карпович

Мать: Горнакова (Тараканова) Анна Иовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Константин Емельянович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Суханов Николай Константинович

Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Суханов Антон Константинович

Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович

Рождение ребёнка
28.03.1857

Дочь: (Суханова) Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.08.1859

Сын: Суханов Александр Константинович

Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Суханов Никифор Константинович

Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.10.1864

Дочь: (Суханова) Харитина Константиновна

Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович

Рождение ребёнка
11.11.1867

Дочь: (Суханова) Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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