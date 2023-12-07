Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Суханов Николай Константинович
Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Суханов Антон Константинович
Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович
Рождение ребёнка
28.03.1857
Дочь: (Суханова) Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович
Рождение ребёнка
25.08.1859
Сын: Суханов Александр Константинович
Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Суханов Никифор Константинович
Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович
Рождение ребёнка
03.10.1864
Дочь: (Суханова) Харитина Константиновна
Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович
Рождение ребёнка
11.11.1867
Дочь: (Суханова) Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Суханов Константин Емельянович
Смерть
Неизвестно