Суханов Константин Емельянович
Место рождения
Дата рождения10.05.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1826
Отец: Суханов Емельян Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Суханов Николай Константинович
Мать ребёнка: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Суханов Антон Константинович
Мать ребёнка: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1857
Дочь: (Суханова) Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1859
Сын: Суханов Александр Константинович
Мать ребёнка: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Суханов Никифор Константинович
Мать ребёнка: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
03.10.1864
Дочь: (Суханова) Харитина Константиновна
Мать ребёнка: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
11.11.1867
Дочь: (Суханова) Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна
Смерть
Неизвестно