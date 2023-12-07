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Суханов Антон Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Суханов Константин Емельянович

Мать: Суханова (Горнакова) Мелания Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Суханов Ипатий Антонович

Мать ребёнка: Суханова Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Суханов Николай Антонович

Мать ребёнка: Суханова Анна Ксенофонтовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Суханов Василий Антонович

Мать ребёнка: Суханова Анна Ксенофонтовна

Смерть
Неизвестно

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