Суханов Антон Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Суханова Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Суханов Николай Антонович
Мать ребёнка: Суханова Анна Ксенофонтовна
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1888
Сын: Суханов Василий Антонович
Мать ребёнка: Суханова Анна Ксенофонтовна
Смерть
Неизвестно