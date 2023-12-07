Суханова Анна Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Суханов Антон Константинович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Суханов Николай Антонович
Отец ребёнка: Суханов Антон Константинович
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1888
Сын: Суханов Василий Антонович
Отец ребёнка: Суханов Антон Константинович
Смерть
Неизвестно