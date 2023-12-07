Суханова Анна Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Анна Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Антон Константинович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Суханов Ипатий Антонович

Отец ребёнка: Суханов Антон Константинович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Суханов Николай Антонович

Отец ребёнка: Суханов Антон Константинович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Суханов Василий Антонович

Отец ребёнка: Суханов Антон Константинович

Смерть
Неизвестно

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