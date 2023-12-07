Горнаков Феоктист Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1835
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1864
Сын: Горнаков Филипп Феоктистович
Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Горнакова) Матрона Феоктистовна
Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна
Рождение ребёнка
03.04.1867
Дочь: (Горнакова) Мария Феоктистовна
Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Горнаков Архип Феоктстович
Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Горнаков Афанасийфедя Феоктистович
Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно