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Горнаков Феоктист Васильевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

01.09.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1835

Отец: Горнаков Василий Карпович

Мать: Горнакова (Тараканова) Анна Иовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.07.1864

Сын: Горнаков Филипп Феоктистович

Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Горнакова) Матрона Феоктистовна

Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.04.1867

Дочь: (Горнакова) Мария Феоктистовна

Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Горнаков Архип Феоктстович

Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Горнаков Афанасийфедя Феоктистович

Мать ребёнка: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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