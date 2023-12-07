Горнакова Дарьяагафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1864
Сын: Горнаков Филипп Феоктистович
Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Горнакова) Матрона Феоктистовна
Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1867
Дочь: (Горнакова) Мария Феоктистовна
Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Горнаков Архип Феоктстович
Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Горнаков Афанасийфедя Феоктистович
Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич
Смерть
Неизвестно