Горнакова Дарьяагафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Дарьяагафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Феоктист Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1864

Сын: Горнаков Филипп Феоктистович

Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Горнакова) Матрона Феоктистовна

Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.04.1867

Дочь: (Горнакова) Мария Феоктистовна

Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Горнаков Архип Феоктстович

Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Горнаков Афанасийфедя Феоктистович

Отец ребёнка: Горнаков Феоктист Васильевич

Смерть
Неизвестно

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