Горнаков Архип Феоктстович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Горнаков Иннокентий Архипович
Мать ребёнка: Горнакова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Горнаков Александр Архипович
Мать ребёнка: Горнакова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
13.11.1911
Дочь: (Горнакова) Екатерина Архиповна
Мать ребёнка: Горнакова Пелагея Егоровна
Смерть
Неизвестно