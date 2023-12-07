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Горнаков Архип Феоктстович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Горнаков Феоктист Васильевич

Мать: Горнакова Дарьяагафья Григорьевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Пелагея Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Горнаков Иннокентий Архипович

Мать ребёнка: Горнакова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Горнаков Александр Архипович

Мать ребёнка: Горнакова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
13.11.1911

Дочь: (Горнакова) Екатерина Архиповна

Мать ребёнка: Горнакова Пелагея Егоровна

Смерть
Неизвестно

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