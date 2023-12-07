Горнакова Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Горнаков Иннокентий Архипович
Отец ребёнка: Горнаков Архип Феоктстович
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Горнаков Александр Архипович
Отец ребёнка: Горнаков Архип Феоктстович
Рождение ребёнка
13.11.1911
Дочь: (Горнакова) Екатерина Архиповна
Отец ребёнка: Горнаков Архип Феоктстович
Смерть
Неизвестно