Горнакова Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Архип Феоктстович

Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Горнаков Иннокентий Архипович

Отец ребёнка: Горнаков Архип Феоктстович

Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Горнаков Александр Архипович

Отец ребёнка: Горнаков Архип Феоктстович

Рождение ребёнка
13.11.1911

Дочь: (Горнакова) Екатерина Архиповна

Отец ребёнка: Горнаков Архип Феоктстович

Смерть
Неизвестно

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